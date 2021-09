Udvalg til Naalakkersuisut: I skylder en forklaring til de unge

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 09. september 2021 - 16:01

Henover sommeren har der været forvirring over, om de unge i landet har mulighed for at få økonomisk støtte til at tage en optagelsesprøve i Forsvaret i Danmark eller om man kunne for uddannelsesstøtte fra Selvstyret, hvis man gerne vil tage en uddannelse i Forsvaret.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg har i et paragraf 37-spørgsmål svaret, at unge som vil til optagelsesprøve i værnepligt kan få støtte fra Selvstyret, mens Naalakkersuisoq for Uddannelser, Peter Olsen svarer, at man ikke anser prøver som en uddannelse, og derfor betaler Selvstyret ikke rejseudgifterne til prøverne.

Udvalget er blevet klogere, men ikke de unge

Nu har udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg siddet sammen med Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Pele Broberg og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Peter Olsen og fået forklaret, hvorfor der har været modsigelser i deres svar til paragraf 37 spørgsmål.

Udvalget er blevet klogere og opfordre Naalakkersuisut til en offentlig forklaring på modsigelserne.

- Der synes nu, at være opstået klarhed i sagen for udvalget og de to Naalakersuisut. Der mangler dog endnu klarhed for de vigtigste i den her sag – de unge, siger formanden for udvalget, Sofia Geisler og fortsætter:

- Af denne grund skal udvalget opfordre de to ressortansvarlige Naalakkersuisut om offentligt at forklare de unge, hvilke muligheder de har for, at tage en uddannelse i Forsvaret, hvordan disse unge er dækket af uddannelsesstøtteloven og hvordan det påvirker afprøvning til værnepligt – det er udvalgets opfattelse, at det skylder Naalakkersuisut de unge, afslutter formanden for udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg.