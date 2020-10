Udvalg lukker sag om penge til Fiskerikommissionen

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. oktober 2020 - 12:58

Naalakkersuisut bad i juni i år om flere penge til Fiskerikommissionen, som er blevet forsinket i sit arbejdet på grund af coronakrisen.

Helt konkret bad Naalakkersuisut om en million kroner mere, men Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg ville have svar på, helt præcist hvad pengene skulle bruges på, før udvalget ville bevilge pengene.

LÆS OGSÅ: Ekstrabevilling til kommission undrer finansudvalget

Nu har udvalget endegyldigt afvist anmodningen om de ekstra penge, fremgår det af et referat fra et møde i Finans- og Skatteudvalget den 16. september.

Her noterer udvalget, at Naalakkersuisut har oplyst, at der er stor usikkerhed om behovet for bevillingen:

- Udvalget mener derfor, at en eventuelt ny tillægsbevillingsansøgning kan fremsendes til udvalget, når et reelt konkret behov herfor er opstået, skriver udvalget, der har Siumuts Hermann Berthelsen (S) i spidsen.

I sit forslag til finanslov for 2021 skriver Naalakkersuisut, at Fiskerikommissionen forventes at aflevere sin rapport i februar 2021. Der er ikke afsat penge til Fiskerikommissionen i finanslovsforslaget for næste år.