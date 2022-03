Udvalg godkender stort beløb til Karrat-overvågning

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. marts 2022 - 10:34

Naalakkersuisut er ved at erhverve et overvågsningssystem til et fjeld i Karrat Fjorden.

I et dokument, som Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalget har offentliggjort, fremgår det, at udvalget har bevilget 4,4 millioner til projektet, der handler om "oprettelse af et overvågningssystem for fjeldparti Karrat 3."

Af nedenstående tabel fremgår forventede såkaldte opskylshøjder, hvis der skulle ske skred fra Karrat 3-fjeldet:

Naalakkersuisut

Siden det fatale fjeldsskred tilbage i 2017 har Karrat Fjorden været genstand for flere undersøgelser, og de to bygder Illorsuit og Nuugaatsiaq er fortsat forladt og betegnes som farezoner.

Siden er flere områder blevet kategoriseret som værende i fare for en tsunami, hvis der skulle ske yderligere fjeldskred, og borgere har måttet flytte fra deres hjem.

Udvalget stiller i forbindelse med godkendelsen af bevillingen en række spørgsmål til Naalakkersuisut.

Udvalget ønsker blandt andet at få at vide, om overvågningssystemet kan være medvirkende til, at Illorsuit på sigt kan genåbnes, samt hvornår systemet ventes at stå færdigt.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut.