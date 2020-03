Udvalg godkender blankocheck til sundhedsvæsenet

Merete Lindstrøm Fredag, 27. marts 2020 - 14:29

Sundhedsvæsenet står overfor en stor opgave, hvis vi bliver hårdt ramt at coronavirus her i landet, som det er tilfældet mange steder i Europa lige nu. Derfor har Naalakkersuisut opfordret Finans- og Skatteudvalget til at godkende en blankocheck om ekstrabevilling til sundhedsvæsenet.

Udvalget har onsdag behandlet og godkendt indstillingen fra Naalakkersuisut, men de sender i samme ombæring flere spørgsmål afsted om den konkrete økonomi.

Departementschef i departement for Sundhed Tine Pars kan ikke uddybe overfor Sermitsiaq.AG, hvilke ekstra udgifter sundhedsvæsenet har fået på nuværende tidspunkt.

- Det er simpelthen for tidligt at sige noget om. Vi er først lige gået i gang med at indgå kontrakter om for eksempel transport af prøver, patienttransport osv.

Ingen begrænsing på beløbet

Godkendelsen fra Finans -og Skatteudvalget har medført, at der nu er oprettet en ny hovedkonto med navnet “Ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus”, under finansloven uden en specifikt angivet bevillingsstørrelse.

I tekstanmærkningen fra naalakkersuisut understreges det, at formålet med det manglende beløb ikke er at begrænse afholdelsen af udgifter fra hovedkontoen.

- På nuværende tidspunkt kan der imidlertid ikke sættes noget nærmere beløb på behovet for afholdelsen af udgifter fra hovedkontoen, lyder det.

50 millioner til at begynde med

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse har ifølge Finans- og Skatteudvalget foreslået, at der fastsættes et bevillingsbeløb på 50 millioner kroner. Men Naalakkersuisut har altså valgt ikke at sætte et fast beløb på ansøgningen med den begrundelse, at det er svært at afdække udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt.

Det udløser en række spørgsmål og forventninger fra Finans- og Skatteudvalget til Naalakkersuisut.

Blandt andet forventer udvalget, at der vil komme en ansøgning om et konkret beløb, når bevillingsbehovet er bedre afklaret. Udvalget beder også Naalakkersuisut om at orientere udvalget, hvis det nødvendige merbevillingsbehov skulle overskride det beløb, som Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse har nævnt på 50 millioner kroner.