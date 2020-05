Udvalg vil forkaste Nukissiorfiit-forslag

Thomas Munk Veirum Lørdag, 16. maj 2020 - 15:48

Et lovforslag fra Naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning skal hjælpe forsyningsselskabet Nukissiorfiit.

Lovforslaget skal nemlig beskytte selskabet mod påfund fra politikerne, som påfører Nukissiorfiit underskud, fordi selskabet er forhindret i at hæve taksterne.

Forslaget blev første behandling på efterårssamlingen og har nu været til behandling i Inatsisartuts Anlægsudvalg, som netop har afgivet sin betænkning.

Og betænkningen er opsigtsvækkende, da udvalget langt fra er tilfreds med materialet bag forslaget.

Kritik for udelade oplysninger

Eksempelvis undrer udvalget sig over, at Naalakkersuisut undlader at nævne to betydningsfulde forhold, som udvalget vurderer kan være den reelle baggrund for forslaget.

Det drejer sig om, da Nukissiorfiit fik udvidet sin forsyningspligt til at omfatte Qeqertat i Nordgrønland og da ensprisreformen blev indført per 1. januar 2018.

Ifølge udvalget betød ensprisreformen eksempelvis et omsætningstab for Nukissiorfiit på 153 millioner kroner.

- Dette har medført en lavere rentabilitet på en del af Nukissiorfiits anlæg, og Nukissiorfiit har som en konsekvens heraf måttet foretage en nedskrivning af anlæggenes værdi på 1,6 milliarder kroner, skriver udvalget.

"Burde være overflødigt"

Udvalget konkluderer, at det er ”åbenlyst”, at Nukissiorfiit ikke blev fuldt ud kompenseret økonomisk for indførelsen af reformen, og at indførelsen af reformen derfor er én af bevæggrundene for forslaget.

- Det burde være overflødigt at erindre om Naalakkersuisuts pligt til at forelægge Inatsisartut enhver oplysning, som måtte være af væsentlig betydning for Inatsisartuts behandling af en sag, skriver Anlægsudvalget, der også beder Naalakkersuisut om at kommentere på emnet.

Udvalget kan godt se, at det er positivt for Nukissiorfiit, at selskabet beskyttes mod politikernes påfund, men udvalget er til gengæld bekymret for, hvad lovforslaget vil betyde for Nukissiorfiits incitament for at optimere sin drift.

Med lovforslaget sikres Nukissiorfiit nemlig fuld dækning for sine udgifter gennem en kombination af Landskasse- og brugerbetaling. Derfor vil udvalget have svar på, hvilke tiltag Naalakkersuisut anser for egnede til at sikre, at forsyningsselskabet løbende optimerer sin drift:

Indstiller til forkastelse

- Hvor hyppigt anser Naalakkersuisut for eksempel, at Nukissiorfiit bør underkastes forvaltningsrevision, spørger udvalget.

På grund af flere ubesvarede spørgsmål ønsker udvalget at få lovforslaget i en ny udvalgsbehandling efter andenbehandlingen, hvor udvalget kan forholde sig til Naalakkersuisuts svar på spørgsmålene.

Et enigt udvalg indstiller på den baggrund forslaget til forkastelse.