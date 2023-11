Trods bekymringer: Forslag om "frivillig fortoldning" vedtaget

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. november 2023 - 07:44

Inatsisartut har i denne uge vedtaget en lov, der giver mulighed for at indføre en ny ordning i landets internationale lufthavne med såkaldt "frivillig fortoldning."

Ordningen går ud på, at borgere kan købe op til fem gange den tilladte mængde af en vare - cigaretter, øl eller vin - og frivillig fortolde det i lufthavnen.

Det vil sige, at man vil kunne købe 1.000 cigaretter - de 200 vil fortsat være toldfri, mens de sidste 800 skal registreres ved frivillig fortoldning i lufthavnen.

Åbner for egenimport - men det bliver dyrt

En anden del af forslaget åbner op for, at borgere på egen hånd kan importere øl, vin og spiritus. Den private import pålægges dog en tillægsafgift på 50 procent oveni den sædvanlige indførselsafgift samt et ekspeditionsgebyr på 250 kr.

Det bliver derfor umiddelbart ikke billigere, men borgerne får adgang til et større udvalg, da de kan handle uden for Grønland. Tillægsafgiften og gebyret er årsagen til, at Demokraatit ikke støtter forslaget, selvom forslaget om mulighed for privatimport i sin tid blev fremsat af partiformand Jens-Frederik Nielsen:

- Intentionen med mit forslag var at give borgerne mere frihed og flere valgmuligheder. Naalakkersuisut valgte desværre at benytte lejligheden til at forsøge at hente endnu flere penge i borgernes lommer ved at indføre et ekspeditionsgebyr og en ekstra afgift, lyder det fra Jens-Frederik Nielsen i en mindretalsudtalelse i Finans- og Skatteudvalgets betænkning om loven.

Deler ikke sundhedsbekymring

Finans- og Skatteudvalget har i sit arbejde med lovforslaget desuden givet udtryk for en række bekymringer for mulige konsekvenser af forslaget.

Bekymringerne handler blandt andet om, hvorvidt adgangen til medbringelse af fem gange den i dag tilladte mængde alkoholholdige drikke, vil udvande den førte sundheds- og alkoholpolitik?

Den bekymring deler Naalakkersuisut umiddelbart ikke. I et skriftlig svar til udvalget påpeger naalakkersuisoq Erik Jensen (S), at mængden af varer, der indføres afgiftsfrit, ikke sættes op.

- Loven giver mulighed for derudover at medbringer en mindre mængde varer, som fortoldes til indrejse fremfor som i dag, hvor sådanne varer konfiskeres og destrueres samt bødebelægges, skriver Erik Jensen til Finans- og Skatteudvalget.

Hvad koster det og hvad med kontrollen?

Udvalget finder det desuden bekymrende, at de nye ordninger giver et øget behov for kontrol og administration, skriver udvalget i sin betænkning.

Naalakkersuisut oplyser, at vedrørende privat indførsel af alkohol er de skønnede merudgifter til administration af reglerne og udvikling af IT på 500.000 kr.

- Desuden omfatter skønnet på 2 mio. kr. til frivillig fortoldning ved indrejse de forventede merudgifter, der dækker kontrol, administration af reglerne og udvikling af IT, skriver naalakkersuisoq, der dog tilføjer, at hvis der ønskes en generel kontrol i forbindelse med internationale landinger, "skønnes der at være behov for at tilføre 4 toldere," hvilket der ikke er afsat penge til.