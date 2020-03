Udvalg afviser hospice til døende

Thomas Munk Veirum Mandag, 23. marts 2020 - 15:59

Udvalget vil afsætte 4,5 millioner kroner til et landsdækkende team på Dronning Ingrids Hospital, der skal stå for at organisere og udvikle behandling af døende patienter her i landet.

Udmeldingen kommer, efter Familie- og Sundhedsudvalget har behandlet et forslag fra Partii Naleraqs Jens Napaattooq, der foreslår, at Selvstyret skal bygge og drive et hospice.

Jens Napaattooq anslår selv, at det vil koste 70 millioner kroner at opføre et hospice og cirka 16 millioner kroner årligt at drive det.

Det, mener udvalget, er dog ikke hensigtsmæssigt. Udvalget kigger i stedet på en løsning, hvor man kan tilbyde en mere ensartet behandling af døende over hele landet i de eksisterende fysiske rammer, som sundhedsvæsenet har i dag.

Selvom det kan være svært i et i forvejen presset sundhedsvæsen:

Henter inspiration fra Færøerne

- Udvalget anerkender og forstår, at der er helt klare økonomiske, personalemæssige, geografiske og infrastukturelle udfordringer som gør det svært, at yde en sammenhængende og behovsorienteret indsats, som Naalakkersuisut også påpeger. Det er imidlertid Udvalgets vurdering, at det er presserende at finde en hensigtsmæssig løsning, som kan fungere i hele Grønland til gavn for alle patienter, pårørende og personale, skriver udvalget i sin behandling af forslaget.

Derfor vil udvalget hente inspiration fra Færøerne, der har haft et såkaldt palliativt team siden 2005. Teamet har stået for at udvikle behandling til døende patienter på Færøerne:

- Det er udvalgets hensigt at følge denne model, da det i første omgang er nødvendigt at afsætte personale som kan være med til at identificere udviklingsmulighederne i praksis og siden være med til at realisere tilbuddene i samarbejde med lokale aktører rundt i landet, skriver udvalget.

Forslaget skal behandles på den kommende forårssamling.