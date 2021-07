Udstilling: Kunst gennem 300 år

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 29. juni 2021 - 15:59

Formålet med udstillingen er, at belyse kunsthistorien i Grønland.

- Selvom Grønland og resten af Arktis er rykket fra periferien til centrum af den globale bevidsthed, så er kunst fra og om Grønland fortsat et mere eller mindre underbelyst kunsthistorisk emne, skriver Christine Løventoft, direktør for Museet for Religiøs Kunst.

Udstillingen har været forsinket i et år på grund af Covid-19.

I udstillingen er der samlet over 130 værker, hvor man blandt andet har lånt et klenodie fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Det er en bog med tidlig grønlandsk kunst, som blev sendt til Kong Frederik VII i 1861.

- Ofte indgår kunstværkerne som dokumentation til at fortælle om Grønland, og de bliver dermed sat ind i en kulturhistorisk og ikke kunsthistorisk kontekst. Nærværende udstilling udspringer af et ønske om at arbejde med værkerne som kunst – at tage dem alvorligt som betydningsskabende i sig selv, skriver Christine Løventoft.

Det ambitiøse projekt

Udstillingen, som hedder, Grønland – I kunsten gennem 300 år, bliver udstillet på Museet for Religiøs Kunst, fordi kvinden bag museet, Bodil Kaalund var en af stor forkæmper for grønlandsk kunst.

- Museet ønsker med sin sommerudstilling at fokusere på et kunstnerisk motiv, der er fyldt med følelser, fordomme og faldgruber. De kan næsten kun gå galt. Men vi vover pelsen alligevel, siger Christine Løventloft.

Værkerne er fra Danmark, Grønland og Norge. For at indsamle mest mulige kunst har man været i tæt samarbejde med flere museer og arkiver i norden.

- Det ambitiøse projekt med over 130 værker kunne ikke være gennemført uden hjælp fra mange sider. Arktisk Institut har udlånt mange værker til udstillingen og været en sparringspartner gennem hele projektet, oplyser museet.

Jessie Kleemann optrådte til ferniseringen, mens kendte kunstnere som Bolatta Silis-Høegh og Hans Lynges enke, Inge Lynge var til stede.

Grønland – I kunst gennem 300 år kan ses på Museum for Religiøs Kunst frem til den 12. december 2021.