Udskældt for nyfortolkning af nationaldragt: Jeg fortryder ikke et sekund

Katharina S. Qvist, 20, var glad, stolt og lettet, da hun kunne sige farvel til gymnasiet i Nuuk med en hue på, som bevis på, at hun havde klaret den treårige ungdomsuddannelse. Hun valgte i den forbindelse at kombinere den mandlige og kvindelige nationaldragt.

Det skrev avisen AG om i sidste uge.

Det har affødt voldsomme reaktioner. Hun er mildt sagt blevet beskyldt for mangt og meget.

- I øjeblikket opholder jeg mig i Danmark, hvor jeg heldigvis kan lægge afstand til artiklen og kommentarerne, hvis det bliver for meget for mig, siger Katharina S. Qvist.

Hun understreger:

- Jeg fortryder overhovedet ikke, at jeg stillede op til avisen. Tværtimod er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde det og håber, at det kan inspirere andre til at sætte spørgsmålstegn ved deres opfattelse af den traditionelle grønlandske kultur, siger hun.

På de sociale medier, har der været mange kommentarer om, at hun ikke respekterer forfædre og det hårde arbejde bag en kvindelig nationaldragt, som i hendes modstanderes øjne ikke bør blandes med den mandlige nationaldragt. Men det kan hun ikke tage seriøst.

