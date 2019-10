Udskældt byggemetode undersøges

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 18. oktober 2019 - 10:58

Beboerne i ejendommene i Unaaq-bebyggelsen har klaget over kulde og gennemtræk i det nye byggeri, som det selvstyreejde boligselskab Illuut A/S har stået som bygherre for.

Egnet eller uegnet

Spørgsmålet er, om byggeriet har anvendt en uegnet metode.

I et paragraf 37 svar til IA’s Sofia Geisler oplyser Naalakkersuisut for Boliger, Karl Frederik Danielsen, at ”Bygningsmyndigheden i Departementet for Boliger og

Infrastruktur gennemgår undersøgelsen af Unaaq boligerne, og har iværksat

tilsvarende og yderligere undersøgelser af Selvstyrets lignende eller tilsvarende

byggerier. Dette med henblik på at belyse udsagn om at byggemetoden ikke

egner sig til Grønland er berettiget eller ej, idet der ikke opleves samme

problemer med Selvstyrets byggerier”.

Når undersøgelsen er afsluttet vil rapporten blive videreformidlet til Illuut A/S, oplyser Karl Frederik Danielsen, der afviser, at departementet har været involveret i beslutningen om, hvilke materialer der skulle anvendes til byggeriet.

Hvor ligger ansvaret?

Naalakkersuisoq oplyser i øvrigt, at det er bygherren Illuut A/S, der skal afgøre, hvad der er årsag til problemerne og dermed afklare et eventuelt ansvar. Således er det også bygherren, der skal stå for finansieringen af en eventuel udbedring.

- Det er bygherrens ansvar at afklare, om der er tale om forkert materialevalg, byggesjusk, fejl i produktion, manglende eller utilstrækkelig byggeledelse og/eller fagtilsyn eller andet, der måtte påvirke ansvarsplaceringen, oplyses det i svaret.