Udsigt til indtægtssmæk for Landskassen

Onsdag, 03. januar 2024 - 12:36

Royal Greenland var udset til at aflevere 60 millioner kroner i udbytte, da finansdepartementet udsendte det første finanslovsforslag for 2024. Året 2023 er imidlertid gået langt værre end forventet, kunne Royal Greenlands administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand oplyse til Sermitsiaq.AG kort før jul.

- Som det ser ud i dag, hvor året nærmer sig sin afslutning, kæmper vi med at nå et årsresultat, der trods alt er positiv, afslørede direktøren.

Udbytte-oversigt

Af finanslovsforslaget for 2024 forventes udbyttebetalingen fra de selvstyreejede virksomheder at fordele sig således:

Tusass A/S: 82 mio. kr. (32 mio. kr. i ordinært udbytte og 50 mio.kr, i ekstraordinært udbytte.

KNI A/S: 20 mio. kr.

Royal Greenland: 60 mio. kr.

Uspecifiseret reserve: 8,4 mio. kr. som konsekvens af selskabernes besparelse af ensprissystemet for energi.

I alt: 170,4 mio. kr.

I den endelige finanslov har man valgt at droppe oversigten over, hvad de enkelte selskaber forventes at yde i udbytte, men det samlede bidrag er det samme: 170,4 millioner kroner.

Selskabsskatten

Af Finansloven for 2024 fremgår det også, at Royal Greenland forventes at levere den største selskabsskatte-betaling blandt de selvstyreejede virksomheder.

- Der er for især KNI A/S og Royal Greenland A/S en forventning om forholdsvis høje selskabsskatte-betalinger i 2024 samt i overslagsårene. Tallene er skønnet i samarbejde med Bestyrelsessekretariatet i Formandens Departement, står der i finansloven.

Ud af et samlet beløb på 33 millioner kroner var forventningen, at Royal Greenland skulle af med 20 millioner kroner.

Det samlede beløb i manglende indtægter til Landskassen kan derfor snige sig op på 80 millioner kroner.

Stor bidragyder

Royal Greenland har igennem årene været en stor bidragyder til Landskassen. Det fremgår af 2022-regnskabet, at selskabet leverede 93 millioner kroner i selskabsskat samt udbytte. Året forinden, hvor Royal Greenland kunne levere et rekordregnskab, var det samlede beløb 166,5 millioner kroner.