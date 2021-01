Udsigt til fiskeriboom i Kuummiut

Redaktionen Mandag, 18. januar 2021 - 11:20

Begrænset strømkapacitet til fiskefabrikken i Kuummiut, der ejes af Arctic Prime Fisheries Aps, har i de senere år sat en begrænsning for produktionsudviklingen på fiskefabrikken. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor modtog Naalakkersuisut en ansøgning i slutningen af november 2020 fra en bred kreds af organisationer med henblik på at afhjælpe situationen i Kuummiut, der skal styrke udviklingen af fiskerierhvervet og det lokale erhvervsliv.

På den baggrund har Naalakkersuisut bevilliget en million kroner til anlæggelse af nye elkabler til fiskefabrikken i Kuummiut. Og nu er der derfor udsigt til markant forbedring af fiskerierhvervets udvikling i Kuummiut.

Støtter erhvervslivet

I forbindelse med bevillingen af de nødvendige midler udtalte naalakkersuisoq for udenrigsanliggender og energiområdet, Steen Lynge, Demokraatit, at Naalakkersuisut støtter op om udviklingen af erhvervslivet overalt i Grønland, og at Naalakkersuisut dermed vil sikre, at der er tilstrækkelig el- og vandforsyning i disse områder.

Jeg er meget tilfreds med, at vi har fundet en ordning, hvor Naalakkersuisut har kunnet finde midlerne til en hurtig løsning for fiskerierhvervet i Østgrønland, siger Steen Lynge.

Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen, Siumut, siger også, at Naalakkersuisut arbejder løbende for at sikre de bedste betingelser for fiskerierhvervet i Grønland.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har særlig fokus på udviklingen af fiskerierhvervet i Østgrønland, og jeg hilser derfor det fælles initiativ og ansøgning fra bygden meget velkommen, siger Jens Immanuelsen.

Arctic Prime Fisheries fiskefabrik i Kuummiut indhandler primært torsk og hellefisk og har gennem de sidste par år oplevet en markant stigning.

Læs hele historien i avisen Sermitsiaq her: