Udsigt til diverse grønlandsmesterskaber

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 17. februar 2021 - 07:37

Der kan nu afvikles nationale mesterskaber, efter ny bekendtgørelse fra Selvstyret er trådt i kraft.

Det betyder nemlig, at der kan arrangeres grønlandsmesterskaber i perioden fra 16. februar til og med 18. april 2021 på tværs af kommunegrænserne.

Muligheden må udnyttes

Dermed kan der spilles grønlandsmesterskaber i futsal, badminton, langrend, håndbold, alpin, bordtennis, volleyball, arctic sport og snowboard frem til 18. april.

- Vi er selvfølgelig glade for, at det nu er muligt at afholde nationale mesterskaber, og vi har stået klar for at afvikle turneringerne nu i et år. Derfor håber jeg på, at de forskellige specialforbund udnytter muligheden og arrangerer mesterskaberne, siger bestyrelsesformanden for Grønlands Idrætsforbund Nuka Kleemann til Sermitsiaq.AG.

Restriktioner

I en pressemeddelelse fra idrætsforbundet påpeges det, at mesterskaberne bliver anderledes på grund af restriktioner.

- Det nuværende bekendtgørelse vedrørende deltagerantal til arrangementer og stævner for idrætsaktiviteter betyder, at der maksimalt fortsat kun må være 100 deltagere til indendørs arrangementer. Tilsvarende må der maksimalt være 250 deltagere til udendørs aktiviteter og arrangementer, fremgår det.

Aktivitetspulje på over én million

Det er fortsat muligt at søge midler til tiltag, der kan være med til at skabe aktivitet og til at udvikle og styrke idrætsforbund og foreninger i en corona-tid. Grønlands Idrætsforbund har nemlig afsat 1,6 millioner kroner i aktivitetspuljen.

Nuka Kleemann opfordrer derfor til deres medlemmer til at benytte sig af denne mulighed.

- Og vi håber også på at der kan opsøges muligheder omkring afvikling af mesterskaber efter 18. april, lyder det fra Nuka Kleemann.

På grund af coronarestriktioner måtte stort set alle sportsgrene aflyse grønlandsmesterskaber sidste år.