Udsatte i Danmark mødes med vennerne

Walter Turnowsky Tirsdag, 08. oktober 2019 - 14:58

Generelt er det en barsk tilværelse at være socialt udsat grønlænder i Danmark. Det viser rapporten 'Sundhedsprofil for socialt udsatte Grønlændere i Danmark' som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte.

Det skønnes, at der er omkring 1000-1500 socialt udsatte grønlændere i Danmark. De fleste bor i landets største byer. I alt bor der 16.500 personer født i Grønland i Danmark.

På mange punkter lever socialt udsatte grønlændere et hårdere liv end socialt udsatte i Danmark generelt. Således oplever det oftere at blive udsat for vold, de er oftere hjemløse og har et større misbrug af alkohol.

Venner og familie

Men på enkelte punkter er det måske lidt mindre belastende end for udsatte generelt. Således mødes dagligt en stører andel med deres venner. Blandt de grønlandske udsatte svarer 41 procent at de ser vennerne dagligt eller næsten dagligt. Blandt de udsatte generelt er det tal 29 procent.

LÆS OGSÅ: Udsatte grønlændere i Danmark kæmper med vold, misbrug og hjemløshed

Også familien ser en større del dagligt eller næsten dagligt (16 procent) sammenlignet med udsatte generelt (8 procent).

- Gruppen af socialt udsatte grønlændere i Danmark er en gruppe, der i højere grad end andre socialt udsatte ser familie og især venner hver dag. Udsatte grønlændere bor også i højere grad end andre på herberg og søger varmestuerne for et varmt måltid mad. Denne adfærd er i overensstemmelse med den grønlandske kulturelle baggrund, hvor familierelationer og samvær med familie langt ud over kernefamilien er helt grundlæggende, hedder det i rapporten.

Lavere sygelighed

Udsatte grønlændere i Danmark har desuden en lavere sygelighed end udsatte generelt. Således har 64 procent af udsatte generelt en langvarig sygdom, blandt grønlændere er det 47 procent. Også når det gælder daglige gener oplever færre udsatte grønlændere dem.

Andelen, der har en diagnose for en sindslidelse, er markant mindre blandt socialt udsatte grønlændere, nemlig 15 procent, sammenlignet med gruppen af øvrige socialt udsatte, hvor andelen er 42 procent.