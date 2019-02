Udredning: Tunnel eller fjeldvej

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 23. februar 2019 - 09:16

NCD har har travlt som en blæksprutte med at udvikle hovedstaden.

Direktør Jens B. Frederiksen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man er i gang med at lave en udredning, der skal afdække hvilken vej-løsning, der vil være den bedste ud til det nye område i Siorarsiorfik, som er udset til at blive det næste store boligområde sydøst for byen.

Flere faktorer

-Vi er blandt andet i gang med at se på geologien. Der er flere faktorer, der spiller ind såsom sikkerheden, når man skal beslutte, om det skal være en fjeldvej eller tunnel, oplyser direktør Jens B. Frederiksen.

Han tør ikke spå om, hvornår kommunen kan få udredningen. Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, hvilken løsning man vil vælge.

Mange andre projekter presser sig på. NCD har netop besluttet at sende byggeriet af den nye midtby-skole i prækvalifikation hos to entreprenørselskaber.

Kyststi er under etablering

- Ellers arbejder vi over en bred front med at forberede daginstitutioner og boliger. Kyststien er allerede ved at blive etableret, og så har vi en del byggemodningsopgaver, som vi løser for kommunen, oplyser Jens B. Frederiksen.