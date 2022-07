Udlandet er interesseret i grønlandsk salt

Redaktionen Fredag, 22. juli 2022 - 16:54

Sassuma Sea Salt er i gang med at udvide. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Baggrunden er en stigende interesse både fra indlandet men også fra udlandet, fortæller iværksætter Napaartoq Petrussen, der startede sin virksomhed i 2017. Navnet er opkaldt efter sagnet om Havets Moder. Han fik ideen til at etablere et saltsyderi under et studieophold i Australien.

Vi har masser af havvand, så hvorfor ikke producere gourmetsalt i Grønland, i stedet for at importere det fra udlandet. Det drejer sig om at udnytte landets ressourcer, fortalte Napaartoq Petrussen til Sermitsiaq i 2021.

Hans virksomhed bruger sloganet ”En gave fra Havets Moder”.

Nu er der forhandlere fra flere lande, som gerne vil have mine bæredygtige saltprodukter fra Grønland. Men jeg har foreløbig sagt nej til flere ordre, fordi jeg ikke har plads til at øge produktionen i de nuværende lokaler.

Sassuma Sea Salt har hidtil brugt tre frysecontainere til sin produktion. Nu er virksomheden i gang med at udvide med endnu tre frysecontainere for at få plads til mere produktion til den stigende efterspørgsel.

