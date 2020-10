Udgiftsanalyse i Selvstyret: Højt sygefravær øger omkostninger

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 12. oktober 2020 - 14:11

En rapport fra Departementet for Finanser viser, at der er stor sygefravær blandt medarbejdere i Selvstyret.

Og det er med til at personaleudgifterne i centraladministrationen er steget med knap 50 millioner kroner fra 2016 til 2018. Det svarer til 15 procent.

En undersøgelse viser, at mobning på arbejdet kan være årsag til det høje sygefravær, der er med til at øge personaleomkostningerne.

Det fremgår blandt andet i udgiftsanalysen af personaleområdet i Selvstyret.

- Et højt sygefravær vil tendere, at det er nødvendigt at have flere ansatte end man normalt ville regne med (samt at nogle opgaver måske ikke bliver løst), står der i analysen. Data for sygefravær er hentet fra Selvstyrets tidsregistreringssystem, Webtas, som imidlertid kun benyttes i centraladministrationen og ikke af alle ansatte, men dog af hovedparten.

Over 100 timer

Højeste sygefravær findes i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger samt i tre styrelser.

- Departementet er imidlertid meget lille i forhold til styrelserne, således at en enkelt langtidssyg medarbejder kan have stor virkning på det samlede fravær. Sygefraværet er derfor mest iøjnefaldende i de tre styrelser: Økonomi- og Personalestyrelsen, Skattestyrelsen og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, oplyses det.

Økonomi- og Personalestyrelsen, Socialstyrelsen og Skattestyrelsen har mellem 130-150 timers sygefravær pr. årsværk i 2018, mens Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse med 106 timers fravær pr. årsværk ligger lavere.

Mobning og politisk pres

- Generelt må man antage, at sygefravær er tæt forbundet med arbejdsmiljøet i den enkelte enhed. APV-undersøgelsen i 2018 viste blandt andet en sammenhæng mellem en høj grad af oplevet mobning og sygefravær, fremgår det i analysen. Den anden grund til det høje sygefravær 'kan være en sammenhæng mellem de politiske krav til embedsapparatet og udgifterne til løn i Selvstyret', lyder det.

I rapporten anbefales det, at der må ske en forbedring af arbejdsmiljøet i Selvstyret.

Bedre måde

Naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq (NQ) siger om udgiftsanalysen således:

- Naalakkersuisut er glad for analysen, da det betyder, at der nu er et reelt og faktuelt grundlag at diskutere ud fra, hvordan vi fremadrettet kan indrette Selvstyrets administration, så den får løst arbejdsopgaverne på en fornuftig og økonomisk bedre måde.

- Med udarbejdelsen af rapporten har vi taget det første skridt. Det næste skridt bliver at få omsat de mange anbefalinger fra rapporten til virkelighed. En af dem er, hvordan vi kan blive bedre til at fastholde de mange gode og dyrt oplærte medarbejdere, da det vil sikre højere kvalitet i opgaveløsningen og en bedre kontinuitet.