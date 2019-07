Udgifter til vikarbureauer fordoblet på et år

Redaktionen Søndag, 07. juli 2019 - 14:26

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen er der cirka 1.600 ansatte, hvoraf cirka 1.400 er månedslønnede og 200 timelønnede. Det oplyser Sundhedsledelsen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Af de månedslønnede er der 900 fastansatte. De resterende 500 stillinger er korttidsansatte, hvor ansættelsen varer under 1 år. I 2018 udarbejde HR cirka 1.400 ansættelsesaftaler på månedslønnede.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen havde i 2018 et vikarforbrug til vikarbureauer på cirka 60 millioner kroner mod 35 millioner kroner i 2017. Disse omkostninger er til cirka 500 forskellige ansættelser. Det er primært læger og sygeplejersker, der bliver ansat gennem vikarbureau og i kortere perioder.

- Årsagen til, at Sundhedsvæsenet har haft et større forbrug på vikarbureauer i 2018 end i 2017 er, at efterspørgsel på sygeplejersker og læger er stigende i Danmark. Endvidere havde sygeplejerskernes overenskomstforhandlinger i Danmark i 2018 en betydning for sommerdækningen, ligesom den manglende overenskomst for sygeplejersker i Grønland også har haft en betydning, oplyser Sundhedsledelsen.

Forbruget til vikarbureauer i 2018 fordeler sig med cirka 1/3 til læger og 2/3 til sygeplejersker.

