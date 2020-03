Udfordringer for nyt helikopterfirma

Redaktionen Lørdag, 28. marts 2020 - 10:22

En del aflysninger plager Sermeq helicopters i Sydgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi har fået en del her-og-nu aflysninger i disse måneder, siger medejer og pilot, Pilu Nielsen til avisen Sermitsiaq.

Han fortæller, at der er forskere, mineselskaber og ski-udøvere, der annullerer deres ture på stribe.

- Dertil er der turistflyvningerne, som vi har fløjet jævnt med henover vinteren. De har fået et brat stop nu, ikke alene fordi der ikke er kunder (vi flyver en del for lokale og udefrakommende på arbejdsophold), men fordi vi har fulgt de nye retningslinjer med at holde afstand og reducere det maksimale antal passagerer, så der ikke må sidde kunder ved siden af piloten længere. Vi kan stadig udføre disse flyvninger, da de ikke transporterer folk mellem bosteder, men udsigten til at faktisk skulle betale mere for turen, når de er færre ombord holder folk væk, siger medejer og pilot, Pilu Nielsen.

