Udfordreren: Boligkrise i Nuuk skal løses

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 03. januar 2021 - 12:04

Inga Dora Markussen anses for at være kvinden, der måske kan bringe Siumut tilbage til magten i landets største kommune: Kommuneqarfik Sermersooq. Det har længe været en torn i øjet på Siumut, at hovedstaden i flere valgomgange regeres af en person fra Inuit Ataqatigiit.

Et af de vigtigste temaer, som Inga Dora Markussen vil bringe ind i valgkampen, er manglen på boliger, som Siumut-politikeren omtaler som ”bolig-krisen”:

Uafhængighed

- At løse boligkrisen i Nuuk med flere forskellige tiltag end at gøre sig afhængig af kun private investorers lyst til at investere i boligbyggeri. Der skal også være almennyttigt boligbyggeri og boliger til overkommelige priser samt udslusningshjem til borgere med behov. At have en bolig er en menneskeret, og med en bolig vil mange familier kunne have en bedre hverdag og tryghed til at forsøge sig selv, mener Inga Dora Markussen.

Borgmester-kandidaten kaster således striden om kommunens finansiering af boliger ind i valgkampen. En betændt sag, hvor Tilsynsrådet har udstedt et påbud, selv om det har vist sig, at Sundhedsvæsenet anvender samme metoder med langtidslejemål.

Inga Dora Markussens øjne er desuden rettet imod at få struktureret en ”en seriøs forebyggelsesindsats rettet mod børn og unge, der tager udgangspunkt i databaseret viden”.

Indsats målrettet børn og unge

- Vi skal vide, hvor og hvordan problemstillingerne ser ud, så vi kan forebygge alt fra mobning, rygning, druk, snifning, hærværk ved at yde flere tilbud – også i sommerferien. På samme tid skal vi understøtte, at flere frivillige bidrager til opbygning af samfundet, lyder det fra Siumuts frontfigur i Nuuk og som ved seneste landsmøde blev tildelt næstformandsposten i partiets hovedbestyrelse.

De ældres situation vil også være et tema, som vælgerne kommer til at høre mere om op til valgdagen den 6. april.

- Bedre ældreomsorg i kommunens alderdomshjem, og børneomsorg i kommunens vuggestuer og børnehaver. Det sker ved at opkvalificere medarbejderne, som ofte er ufaglærte. Med opkvalificering får vi også bedre mulighed for at honorere en arbejdsindsats, så man kan overgå til faglært løn, fastslår Inga Dora Markussen, der ønsker et større fokus på bedre pleje generelt.

Forbilledet

På spørgsmålet om, hvordan hun vil differentiere sin politik i forhold til IA’s Charlotte Ludvigsen, peger hun på den afdøde Siumut-borgmester Agnethe Davidsen, som ”havde en inddragende tilgang til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen”.

- Siumut vil følge hendes stil og lytte til de kredsmandater, der er valgt ind fra deres by og bygd i højere grad, end tilfældet er i dag, hvor man ikke tager mandatet seriøst. Sidst - men ikke mindst - vil Siumut have et ordentligt budgetseminar med reelle forhandlinger og inddragelse af alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne, understreger Inga Dora Markussen, der til daglig arbejder som kommunikationschef i Royal Greenland.

Hun efterspørger samtidig en større værdiskabelse i samfundet.

-Udover boligkrisen er det vigtigt at få skabt flere arbejdspladser, som har reel eksportmæssig værdi for kommunen og landet generelt. Det være sig udover fiskeriet og turismen. Der skal skabes flere innovative arbejdspladser, lokal forarbejdning af råvarer, lyder det fra udfordreren, som peger på tang som en mulig eksportvare.

Uligheden skal mindskes

Hun mener, at uligheden i kommunen er enorm, og at der er brug for sammenhængskraft, så der ikke skabes ghettomiljøer. Desuden peger hun på, at det er positivt, at arbejdsløsheden er faldet, men ”der er desværre for meget ustabil arbejdskraft”.

Den 48-årige udfordrer til borgmesterstolen er udover næstformandsposten i Siumut formand for alkohol- og narkotikarådet og bestyrelsesmedlem i INI A/S. Hun har tidligere været chefredaktør på avisen AG og generalsekretær for Vestnordisk Råd.