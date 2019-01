Udfordrende internet

redaktionen Søndag, 20. januar 2019 - 15:33

I Tele-Posts strategi for 2017-2020 fremgår det, at kunderne løbende skal tilbydes højere hastigheder i søkabelområdet.

Det skriver Sermitsiaq.

I 2017 er der tale om minimum 30 Mbit per sekund og i 2018 40 Mbit per sekund. Men selvom ambitionerne har været høje, så har Tele-Post haft svært ved at levere. Således tilbydes kunderne fortsat kun 30 Mbit per sekund i 2018 og 2019. Men der arbejdes på at sikre flere en højere uploadhastighed, forsikrer Tele-Posts direktør Kristian Reinert Davidsen.

– Søkablet har i princippet ubegrænset hastighed. Så de byer, der er tilknyttet søkablet, vil få tilbudt højere hastighed over tid. Vi er gået fra 10 Mbit for nogle år siden, og skal op på 60 Mbit i 2020. Men vi er lidt forsinkede i forhold til at levere 40 Mbit i 2018. Det ligger dog i kortene, at vi skal øge uploadhastigheden i år, hvilket vil medføre en forbedring for kunderne. På et senere tidspunkt vil vi så sørge for at levere de 40 Mbit, siger Kristian Reinert Davidsen til avisen og pointerer samtidig, at strategiplanen er et arbejdsredskab, men den er ikke eksakt.

