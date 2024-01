Udfordrende højder: Nick, Tanja, Peter og Rikke vil bestige bjergtop i Argentina

Julia Aka Wille Lørdag, 13. januar 2024 - 09:59

OBS! Artiklen er et lille udpluk fra avisen Sermitsiaq der udkom fredag den 12. januar.

De seneste mange dage har Nick Nielsen, Tanja Johansen, Peter Davidsen og Rikke Gram Rysgaard fra Ilulissat opholdt sig i Base Camp, Plaza de Mulas, som ligger 4.300 meter oppe på bjerget Aconcagua i Argentina.

Her vil gruppen overnatte det næste stykke tid, inden selve forsøget på at nå toppen, som måler 6962 meter, begynder. Hver dag bevæger de sig op ad bjerget for at akklimatisere, som skal hjælpe dem med bedre at klare de ekstreme højder. Gruppen går kilometermæssigt ikke særlig langt om dagen, men stiger i stedet mange højdemeter. For eksempel er turen fra, hvor de overnatter til lokationen Nido de Condores omkring fire kilometer, men 1.300 højdemeter, og det gør turen enormt hård og krævende, fortæller Rikke Gram Rysgaard.

- Vi bliver i campen, hvorfra vi vil vandre op og ned ad bjerget mange gange. Det gør vi for at akklimatisere bedst muligt. Når vi når længere frem på turen, bevæger vi os højere op på bjerget og overnatter. Dog bliver det kun ganske få nætter, da man i så høj højde har det elendigt, ikke kan spise eller sove, fortæller Rikke Gram Rysgaard.

Trænet op til turen

Ifølge tidsplanen håber gruppen fra Ilulissat at nå toppen engang i uge tre, men det hele afhænger af vind og vejr. Toppen er ofte plaget af storme, som de helst skal undgå, da det kan blive livsfarligt.

- Flere af os havde hovedpine de første par dage, men det er heldigvis væk nu. Vi har det alle godt, men er lidt trætte og udmattede, siger Rikke Gram Rysgaard, der ejer lokalvirksomheden Inuk Adventure, der tilbyder vandre- og bjergbestigningsture.

