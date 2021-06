Udfald i mobilnetværket på hele kysten

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 24. juni 2021 - 10:15

I øjeblikket oplever flere kunder ikke at kunne ringe fra deres mobiltelefon.

Det skyldes udfald på mobildækningen over hele kysten.

Kommunikationsafdelingen i Tele-Post oplyser, at Tele-Post er i gang med at finde fejlen, og at der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlen.

- Der er ustabilitet på mobil opkald i øjeblikket, teknisk team er igang med at undersøge fejlen, oplyser Tele-Post på deres driftsinformation på hjemmesiden.