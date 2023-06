Udenrigsudvalg skal mødes i Nuuk: Formand håber på mere inddragelse

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. juni 2023 - 08:02

Formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg (USPU) Mariia Simonsen (IA) ser frem til at mødes med parlamentarikere fra de øvrige rigsdele i Nuuk.

Det sker 7. og 8. juni, hvor udenrigsudvalg for første gang mødes på tværs af Rigsfællesskabet.

Mariia Simonsen siger til Sermitsiaq.AG, at det er det første fællesmøde, og der vil efterfølgende blive taget stilling til, om det er et forum, USPU ønsker at deltage i fremover. formelt samarbejde mellem de tre udenrigsudvalg fra henholdsvis Danmark samt Færøerne og Grønland.

Politikeren fortæller til Sermitsiaq.AG, at USPU ofte oplever kun at få kradset i overfladen i forhold til de emner, der rører sig vedrørende udenrigs- og sikkerhedspolitik i Grønland og Arktis.

Medlemmer af Folketinget får mere at vide

- Vi får jo kun noget at vide i udvalget, hvis vores naalakkersuisoq synes, at vi skal informeres. Vi har ingen beføjelser eller rettigheder, hvad det angår, siger Mariia Simonsen.

Med hensyn til Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget er der tale om en ganske anden situation, da det er et grundlovssikret organ, som den danske regering er forpligtet til at rådføre sig med i væsentlige udenrigspolitiske sager.

- Den praksis betyder, at de grønlandske medlemmer af Folketinget ved mere end vi gør i Inatsisartut, siger Mariia Simonsen, der ser frem til at mødes med Udenrigspolitik Nævn i et fortroligt rum.

Skal også mødes med ministre og efterretningstjenester

Mødet i Nuuk finder sted samme tid og sted som det traditionelle rigsmøde mellem regeringslederne i Danmark, Grønland og Færøerne. Desuden mødes også kontaktudvalget mellem de tre lande den 6. juni, lige før rigsmødet. Kontaktudvalget beskæftiger sig med udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål.

Men de to møder har sådan set ikke noget med hinanden at gøre, forklarer Mariia Simonsen.

Ved at møderne ligger samtidig er der dog den fordel, at parlamentarikerne kan mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Derudover vil politikerne få briefinger af henholdsvis Politiets og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Arbejde i gang om udvalgets beføjelser

Debatten om Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg er ikke ny. Tilbage i 2021 foreslog daværende formand for USPU Sofia Geisler (IA), at der burde arbejdes på en lovændring, således at USPU fik lignende rettigheder og beføjelser som det Udenrigspolitiske Nævn i Danmark.

Der er ikke sket ændringer på området, men arbejdet med at øge USPU’s beføjelser er i gang. Det kræver en ændring af Inatsisartuts forretningsorden, og arbejdet ligger i øjeblikket i departementet for udenrigsanliggender ifølge Mariia Simonsen.