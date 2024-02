Udenrigspolitisk strategi: Naleraq trækker sig fra samarbejdet

Oline Inuusuttoq Olsen Søndag, 04. februar 2024 - 11:46

Naalakkersuisut mangler stadig at offentliggøre Grønlands udenrigspolitiske strategi, som skal danne grundlag for Kongeriget Danmarks arbejde for en fælles Arktisk strategi.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi ved heller ikke, om Naalakkersuisut har formået at indgå en aftale, siger Naleraqs formand Pele Broberg til Sermitsiaq.

Det er ellers vigtigt for naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) at sikre bred politisk opbakning i Inatsisartut, men allerede inden hun har præsenteret Grønlands udenrigspolitiske strategi, meddeler Naleraq, at de ikke vil stå ved den kommende strategi. Partiet har været inviteret ind af Naalakkersuisut til høringen om indholdet, hvor de kunne komme med input.

