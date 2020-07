Udenrigsministeriet opdaterer rejsevejledning

Redaktionen Torsdag, 16. juli 2020 - 17:02

På baggrund af listen vurderer Danmark - ligesom øvrige EU-lande - individuelt, om det vil være muligt at åbne for indrejse fra de enkelte lande.

Repræsentanter fra Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Justitsministeriet har i dag foretaget en individuel gennemgang af listen. På denne baggrund er det vurderet, at der - i tillæg til landekredsen Australien, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand - nu også kan åbnes for Tunesien, Uruguay og Georgien. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse torsdag.

Karantænekrav opretholdes

Både Uruguay og Georgien har dog indrejserestriktioner eller karantænekrav for danske rejsende. Det betyder, at rejsevejledningerne for de to lande forbliver orange (ikke-nødvendige rejser frarådes), mens rejsevejledningen for Tunesien ændres til gul (særlig opmærksomhed).

Rejsevejledningen er fortsat orange for de tredjelande, for hvilke indrejserestriktioner ophævedes 2. juli (Australien, Canada, Japan, New Zealand, Sydkorea og Thailand). Det skyldes, at landene fortsat har indrejserestriktioner/karantænekrav.

Såfremt et land, som Udenrigsministeriet alene fraråder rejser til på grund af indrejserestriktioner eller karantænekrav, løfter disse, vil rejsevejledningerne for landet blive lempet og ændret til gul.

Tjek UM´s hjemmeside

Samtidig opdateres listen over åbne lande i EU/Schengen og UK på baggrund af denne uges tal fra Statens Serum Institut. Det medfører, at rejsevejledningerne og indrejserestriktioner for de svenske regioner, Halland, Kalmar og Värmland - i tillæg til Västerbotton, Kronoberg, Skåne og Blekinge, som allerede er åbne - lempes.

Rejsevejledningen for de regioner ændres således til gul (særlig opmærksomhed).

De reviderede rejsevejledninger vil senere i dag fremgå af Udenrigsministeriet hjemmeside.