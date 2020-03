Udenrigsministeren: Lad være med at rejse til udlandet

Walter Turnowsky Fredag, 13. marts 2020 - 12:02

Opdateret 12.30 med oplysning om uændret anbefaling fra Naalakkersuisut.

Fra i dag og en måned frem frarådes alle ikke-nødvendige rejser i hele verden. Det vil sige fra fredag den 13. marts og til og med påskeferien, mandag den 13. april. Det siger Udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger på pressemødet:

- Beslutningen er taget ud fra et hensyn til at stoppe smitte, men også for at undgå, at danskere strander i udlandet, hvis andre lande lukker for udrejse, siger Jeppe Kofod.

Myndighederne råder alle danskere til at komme hjem fra udlandet hurtigst muligt, medmindre man bor i det land, man er i.

- Budskabet er helt klart: Overvejer man at rejse til udlandet, så lad være. Er man i udlandet, så skal man komme hjem hurtigst muligt, siger Jeppe Kofod.

Er man i udlandet bør man registrere sig på Udenrigsministeriets danskerliste.

Han understreger, at rejsebranchen vil hjælpe med at få danskere hjem hurtigst muligt.

Ændringen betyder ikke, at de danske grænser bliver lukket for danskere eller andre der bor i Danmark, der er på vej hjem fra ferie eller andet udlandsophold.

For danske statsborgere på rejse gælder:

Udenrigsministeriet opfordrer dig til at tage hjem med det samme.

Du skal kontakte dit rejseselskab og forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kommer hjem.

Hvis udrejse ikke viser sig mulig, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet (bbb@um.dk eller +4533921112)

Du bør tjekke de lokale restriktioner i det land, du befinder dig i.

Du opfordres til at tilmelde dig Danskerlisten via www.um.dk eller via appen Rejseklar. Danskerlisten er den hurtigste måde for Udenrigsministeriet at sende dig information om det land, du befinder dig.

Direktør for Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen siger til spørgsmålet om, hvorfor myndighederne ikke tidligere har opfordret danskere til at rejse hjem eller undlade udrejse:

- Vi har brugt de data, der var tilgængelig. Der var ikke nogen, der kunne have forudset, at det ville udvikle sig, som det gjorde, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Anbefaling for Grønland uændret

For personer bosiddende i Grønland gælder fortsat den anbefaling, som Naalakkersuisut kom med i går, nemlig: