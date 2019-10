Udenrigsminister vil drøfte tættere inddragelse af Grønland

Walter Turnowsky Mandag, 21. oktober 2019 - 06:42

Udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc) vil med naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) drøfte ideer til, hvordan der kan sikres øget samarbejde og inddragelse om udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Rigsfællesskabet. Udenrigstjenesten skal 'med nye konkrete tiltag i højere grad kan demonstrere, at den er hele Rigsfællesskabets udenrigstjeneste', fremgår det af en pressemeddelelse fra udenrigsministeriet.

- Jeg ser meget frem til mit første besøg i Grønland som udenrigsminister. For regeringen og for mig personligt har det høj prioritet at arbejde for et ligeværdigt og styrket partnerskab i Rigsfællesskabet, baseret på gensidig tillid og respekt. Besøget er en god lejlighed til en grundig drøftelse af mere konkrete idéer til et styrket samarbejde på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område - også i lyset af den stigende globale interesse for Grønland og Arktis, siger Jeppe Kofod ifølge pressemeddelelsen.

Han ankommer i Nuuk i dag og vil i den forbindelse genoptage den årlige tradition med at følge Naalakkersuisuts udenrigspolitiske redegørelse til Inatsisartut.

Under sit besøg vil udenrigsministeren også mødes med grønlandske parlamentarikere og diskutere udenrigspolitik med en gruppe grønlandske universitetsstuderende.

Derudover skal han besøge Arktisk Kommando for at drøfte den øgede geostrategiske opmærksomhed på Arktis og Grønland samt Forsvarets opgaveløsning i Arktis og Nordatlanten.

Jeppe Kofod mødes med repræsentanter for grønlandsk erhvervsliv, se havnen og lufthavnsprojektet i Nuuk og besøge vandkraftværket.

Besøget varer ind til onsdag.