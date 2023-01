Udenlandsk turist-aktør bekymrer fåreholdere

Redaktionen Lørdag, 28. januar 2023 - 09:32

I 2019 blev Ipiutaq fåreholdersted ved Narsaq overtaget af et grønlandsk par. Men gæstgiveriet, der bestod af ét enkelt hus på farmen, blev ikke solgt til det grønlandske par, men i stedet til udenlandske aktører bosiddende i Monaco, Storbritannien, USA og Luxembourg, der alle er knyttet sammen via efterforskningsselskabet Jean Boulle Group.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det hvide hus på farmen er i dag omdøbt til Ipiutaq Arctic Char Sanctuary og skal ifølge finansdirektør i Jean Boulle Group, Mike Jimmy Tong Sam, benyttes som udgangspunkt for turismeaktiviteter i området. Til Sermitsiaq sagde han i sidste uge, at »vi håber at kunne udvikle nye fritidsaktiviteter for eksempel lystfiskeri i området«. Og videre lød det:

– Jean Boulle Group fik en mulighed for at overtage et enkelt hus på et grønlandsk fåreholdersted via nogle kontakter og tænkte, at det kunne udgøre en ny rekreativ aktivitet for et særligt publikum.

