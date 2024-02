Uden politisk beslutning: Ingen langtidskontrakter med krydstogtskibe

Oline Inuusuttoq Olsen Fredag, 09. februar 2024 - 12:59

En analyse af behovet for militære og civile beflyvning af Kangerlussuaq kunne have været færdig for mange år siden, mener erhvervsorganisationen Arctic Circle Business’ direktør, Jesper Schrøder.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– En analyse om beflyvning kunne have været klar for flere år siden, men man forventer først en analyse efter, at Nuuk lufthavn er åbnet. Arctic Circle Business, der repræsenterer erhvervslivet, har en masse informationer og ansvar for erhvervsudvikling og turismen i regionen.

- Vi er hverken blevet kontaktet eller interviewet i forhold til den analyse, siger Jesper Schrøder og forklarer, at operatørerne inde i Kangerlussuaq heller ikke er blevet kontaktet eller interviewet i forhold til analysearbejdet.

– Så vi har svært ved at tro, at de er nået særlig langt i det arbejde, siger Jesper Schrøder.

