Redaktion Torsdag, 10. marts 2022 - 17:17

Indbyggertallet i en af verdens mest isolerede byer, Ittoqqortoormiit, er rutsjet nedad de seneste år. Fra 2010 til 2020 er der blevet 130 færre beboere, så nu er der under 350 borgere tilbage. Det skriver avisen AG.

Ifølge medlem af Inatsisartut, Mette Arqe-Hammeken, som selv bor i Ittoqqortoormiit, bærer lægemangel en del af skylden for affolkningen.

Mette Arqe-Hammeken Assi nammineq pigisaq / privatfoto

- Ittoqqortoormit ligger så afsides, at der er 800-900 km til nærmeste by, Tasiilaq, og når man kikker mod nord, kan man kun se verdens største naturpark. Når man er syg og har brug for en læge, skal man flyve til vestkysten eller tage til udlandet for lægekonsultation, forklarer Mette Arqe-Hammeken, som har rejst sagen på Inatsisartuts Forårssamling.

Ifølge hende er det et generelt og stort problem med mangel på fagpersonale på bostederne i yderdistrikterne. Derfor er det centralt, at politikerne får debatteret, hvad der kan gøres:

- Er de afsidesliggende og tabte byer dømt til at være uden læge til dommedag? Eller er tiden kommet til, at udviklingen også begynder at ske uden for de 5 største byer og kommer sundhedscentrene i de små byer til gavn? spørger hun i det oplæg til Inatsisartut-beslutning, som hun har fået optaget på Forårssamlingens dagsorden.

