Uddannelse: Chefen skal være chef

Den nye grønlandske beredskabsuddannelse – Arktisk Basisuddannelse - i Kangerlussuaq er nu så langt fremme, at forsvaret søger en chef til uddannelsen, hvor de første elever skal møde 6. maj 2024.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den kommende chef skal først og fremmest være chef, hedder det i jobopslaget:

” Din vigtigste opgave, som kommende chef bliver, foruden at være den ansvarlige for uddannelsens samlede planlægning, gennemførelse, kontrol, at være CHEF. Du skal være klar til at blive beskidt, deltage i uddannelsen sammen med eleverne og samtidig være klar til at give interviews og lade dine ledelsesevner og resultater eksaminere.”

Chefstillingen er med en toårig ansættelse – i lighed med forsvarets andre jobs i Grønland. Den nye chef skal bosætte sig i Kangerlussuaq, og der er mulighed for at medbringe familie, lover forsvaret.

Designet til Grønland

– Den nye uddannelse er designet til Grønland og skal først og fremmest være til nytte for det grønlandske samfund, siger major Nikolaj Lundsteen, der er chef for den projektorganisation under Arktisk Kommando, der har drevet udviklingen af Arktisk Basisuddannelse.

­– Vi har tilrettelagt uddannelsen i samarbejde med grønlandske myndigheder, og de unge vil undervejs prøve kræfter med forskellige dele af beredskabet. Undervisningen har fokus på både sammenhold, holdånd og kammeratskab blandt eleverne, ligesom eleverne får mulighed for at udvikle deres kompetencer i boglige fag som matematik og engelsk.

