Uddannelse skal booste velfærden for børn og forældre i Tasiilaq

Anders Rytoft Fredag, 10. februar 2023 - 11:10

I Tasiilaq har kommunalt ansatte været igennem et instruktørforløb, der klæder dem på til at træne deres kolleger og fagfolk i at finde bedre løsninger for børn og forældre i byen.

De ansatte, som har deltaget i det tværfaglige seminar, har repræsenteret en række forskellige afdelinger i kommunen - lige fra børnehaveledere til administrativt personale.

- Formålet er at skabe en fælles indsats for forældre og børn ved at danne et stærkt hold af professionelle, der kan udbrede viden om tilknytning og læring i hele byen, siger Martha Abelsen, der er direktør for Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Deltagerne vil de næste seks måneder skulle samarbejde om at træne deres kolleger i kvalitetsomsorg og læring, hvilket skal være med til at nedbryde skarpe faggrænser til fordel for en fælles indsats for børn og forældre i Tasiilaq, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

Samarbejde med Fairstart Fonden

Martha Abelsen uddyber:

- Efter endt uddannelse kan dette team i samarbejde med borgerne udvikle let tilgængelige og fleksible helhedsløsninger på daglige problemer og udfordringer i borgernes liv.

De specifikke emner i uddannelsen er valgt ud fra de lokale deltageres ønsker, tilføjer hun.

Uddannelsen i tværfaglig kompetenceudvikling i Tasiilaq er resultatet af et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltninger for Børn og Skole, Velfærd og Arbejdsmarked, samt Børn og Familie og Fairstart Fonden.

Fairstart Fonden har siden 2012 støttet og uddannet instruktører over hele verden med formålet om at omsætte forskning til praktisk kvalitetsomsorg i hverdagen og opbygge lokal kompetence i arbejdet med børn og unge.