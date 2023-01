Udbudsmateriale forsinker udflytning af Konfifa

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. januar 2023 - 10:49

Det er for at give naalakkersuisut mulighed for at udarbejde udbudsmateriale til at finde en ny udbyder af konsulenttjenesten Konfifa, der rådgiver fiskere og fangere, at KNAPK har fået ansvaret for tjenesten det næste halve år. Det oplyser en embedsmand fra Økonomi, Administration, HR, og ESU i Departement for Fangst og Fiskeri til Sermitsiaq.AG.

Redaktionen har forsøgt at få et interview med naalakkersuisoq om sagen uden held. I et svar fra embedsværket på vegne af naalakkersuisut skriver departementet:

- Det er naturligt, at der sker en rimelig overdragelse af aktiveteten.

Den nye aftale om et halvt års servicering af fangere og fiskere via konsulenttjenesten konfifa er indgået efter at Naalakkersuisut havde opsagt aftalen med KNAPK til stor utilfredshed fra fiskeriorganisationen,

Ansættelsesretslige regler i vejen

KNAPK har offentligt kritiseret beslutningen og truet med et betalingskrav mod departementet for dækningen af udgifter i forbindelse med opsigelsen af to medarbejdere i konsulenttjenesten.

Det er da også blandt begrundelserne fra embedsværket om, hvorfor KNAPK nu har fået en aftale på tjenesten det næste halve år.

- Idet der også indgår ansættelsesretslige regler, var vi nødsaget til at finde en måde at overdrage aktiviteten på bedste vis, lyder det.

Politisk tavshed

Sermitsiaq.AG ville gerne have spurgt naalakkersuisoq for fangst og fiskeri, Karl Tobiassen (S), om ikke man havde viden om det længe før beslutningen blev taget og aftalen, der indebære en betaling fra Selvstyret på 2.2 millioner kroner årligt til KNAPK, blev opsagt med virkning fra 1. januar i år.

- Som bekendt blev finansloven endeligt vedtaget den 21. november 2022. Dette har derfor givet udfordringer med hensyn til udarbejdelse af kriterier for kommende udbudsmateriale. Straks efter vedtagelsen af finansloven for 2023, blev KNAPK underrettet om forholdet. Derefter har der været dialog mellem organisationen og departementet

Beslutningen er politisk godkendt, oplyser embedsværket, men der er altså ingen politiker, der har ønsket at stille op til interview om sagen.