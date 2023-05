Efter udbud: Kommunen overtager busdrift i Maniitsoq

Anders Rytoft Fredag, 19. maj 2023 - 15:59

Qeqqata Kommunia overtager busdriften i Maniitsoq.

Det har kommunalbestyrelsen for nylig besluttet.

Det sker efter, at Ice Cube ApS, som hidtil har stået for driften, har meddelt, at virksomheden ikke ønsker at fortsætte ved kontraktudløb.

Siden har busdriften været i udbud.

To nye busser

Kommunen oplyser, at der ikke har været nogen bud, hvorfor det fra politisk hold er blevet besluttet at hjemtage busdriften kommunalt.

I forlængelse heraf har administrationen ifølge kommunen undersøgt muligheden for en glidende overgangsordning og har indhentet tilbud for to busser. Der er tale om to busser fra Scania, som koster 3.800.000 kroner inklusiv fragt.

Leverancetiden af to nye busser er ifølge kommunen op til otte måneder inklusiv fragt. I mellem tiden vil en mindre bus blive sendt fra Sisimiut til Maniitsoq.

Overtagelsen af busdriften medfører ligeledes et behov for ansættelse af cirka fem chauffører, samt anlæg af en frostfrigarage.