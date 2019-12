Udbud om Inatsisartut-boliger annulleret

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. december 2019 - 17:45

Noget tyder på, at flere virksomheders ordrebøger er mere end fyldte, når det gælder nedrivning og jordarbejder.

I hvert fald har der ikke været virksomheder, der bød på nedrivning af de gamle rækkehuse ved Noorlernut i den centrale del af Nuuk samt byggemodning af jorden, så de nye boliger til Inatsisartut kan bygges. Det oplyser Illuut, som har afholdt offentlig licitation vedrørende byggeri af Inatsisartuts indkvarteringsboliger, der skal ligge mellem Noorlernut og Saqqarlernut i den centrale del af Nuuk.

Samtidig var der to bud, der indeholdt forbehold for alternative bud vedrørende betonkonstruktionerne, hvilket ikke opfylder bygherrens betingelser. Så selvom i alt syv virksomheder har lagt deres bud på flere af entrepriserne, så har Illuut A/S set sig nødsaget til at annullere udbuddet, hvilket forsinker projektet.

- Bygherren var derefter berrettiget – og forpligtet – til at se bort fra de to bud fra de bydende. Da de to bud faldt bort, er der ikke indkommet bud på alle fagentrepriser, hvilket har nødvendiggjort annullering af udbuddet, lyder forklaringen fra Illuut.

Forsinker arbejdet

Inatsisartuts formandskab og partierne har i adskillige år drøftet faste indkvarteringsboliger. Sidste år blev der over finansloven afsat midler til nedrivning af gamle boliger, byggemodning og byggeri af de nye boliger til landets politikere. Planen var, at Illuut A/S skulle stå for byggeriet, og at Inatsisartuts Formandskab bemyndiges til at indgå en uopsigelig 30-årig lejekontrakt med Illuut A/S.

- Eventuel videreførelse af projektet i en anden form vil blive afklaret i begyndelsen af det nye år.

Overskrider budgettet

Illuut A/S oplyser desuden, at budgettet for byggeriet vil blive overskreddet, hvis bygherren havde accepteret de indkomne bud.

- De indkomne bud medfører en samlet byggesum, der ligger væsentligt over det styrende budget, som Illuut har anvendt som grundlag for projektet. Denne overskridelse ændrer forudsætningerne så væsentligt, at annullering af udbuddet også af denne årsag er nødvendig.