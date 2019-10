Udbetaling af førtidspension bliver bedre

Walter Turnowsky Mandag, 14. oktober 2019 - 14:05

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag, der skal gøre dette langt mere gnidningsfrit fortsat at modtage førtidspension, hvis man flytter mellem rigsdelene.

Helt konkret skal man fortsat modtage førtidspension i de første 12 måneder, efter man er flyttet. Derefter vil man automatisk gå fra højeste grønlandske førtidspension til dansk førtidspension, uden at man skal igennem en langvarig sagsbehandling.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er glad for forslaget.

- Helt overordnet mener vi, at det er positivt, at de 25 personer, som årligt flytter fra Grønland til Danmark hvert år, og modtager førtidspension fra Grønland i dag, nu kan se frem til at få hjælp, sagde hun, da forslaget var til debat.

Bred opbakning

Der er bred opbakning til forslaget, som nu behandles i udvalg.

Lovforslaget består af tre dele

- De tre initiativer handler om hurtigere udveksling af sagsoplysninger mellem rigsdelene, ret til fortsat at modtage førtidspension i op til 12 måneder efter fraflytning og automatisk overgang (uden ansøgning og vurdering af arbejdsevne) fra højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland til dansk førtidspension og automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i sit fremlæggelsesnotat.

- Bør også gælde social hjælp

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener, at man bør gennemføre tilsvarende regler for overgangen fra offentlig hjælp i Grønland til kontanthjælp i Danmark.

Sidste år viste en undersøgelse, som Det Grønlandske Hus i København gennemførte, at en meget stor del af de meste udsatte grønlændere i lang tid efter deres ankomst ikke modtager nogen offentlig hjælp. De har ganske enkelt svært ved at finde rundt i det danske system. Samtidig har de ofte svært ved at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

- Den første tid i Danmark som socialt udsat er den allermest sårbare periode, og det er her, hvor vi ser allerflest gå til grunde og havne i en social deroute. Vi hører ofte vores landsmænd fortælle om problemer med at få økonomisk hjælp, når de flytter fra Grønland til Danmark, sagde Aaja Chemnitz Larsen (IA).