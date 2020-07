Uansvarlige fritidssejlere giver travlhed hos politiet

Redaktionen Søndag, 05. juli 2020 - 13:15

Den første weekend i juli har givet almindelig travlhed over hele landet for politiet. Især alkoholrelaterede hændelser har politiet måttet rykke til både fredag og lørdag.

Men også havgående trafik har skabt udfordringer.

Vagtchefen hos Grønlands Politi fortæller, at der har været to episoder i løbet af et døgn.

I går eftermiddag fik politiet i Nordgrønland en anmeldelse om, at en familie ikke er kommet hjem efter en sejltur. En lokal eftersøgning blev iværksat. Sejlerne nåede dog hjem i god behold.

Natten til søndag skete en lignende episode i Østgrønland. Her er det igen familiemedlemmer der anmelder en savnet båd, der imidlertid anløber byen lidt senere.

- I begge og flere andre tilfælde de seneste par uger gælder, at sejlerne tager chancer, når de sejler ud. Deres udstyr såsom VHF-radio er i stykker og hjælpemotorer er ved at sætte ud. Enhver borger ved,,at tåge kan komme pludseligt om sommeren. Man bør sejle derefter, klar til hvilken som helst situation ude i havet, siger leder i vagtcentralen Johan Westen til Sermitsiaq.AG.

Styr på udstyr

Vagtchefen opfordrer borgere til at have styr på det nødvendige sikkerhedsudstyr før sejladsen.

- Såsom radio, varmt tøj, motorer og lignende. Vi opfordrer, at disse altid tjekkes, og at de er i orden og fungerer. Vi opfordrer endvidere borgere til at have løbende kontakt med familien derhjemme, så der ikke opstår unødig bekymring, siger han.

Begge eftersøgninger de seneste døgn endte godt, da sejlerne vendte hjem selv.