Uafhængighed af Danmark vil føre til afhængighed af USA

I anledning af Grønlands Selvstyres 10 års jubilæum den 21. juni holdt Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) mandag et seminar om udviklingen af det grønlandske samfund og de fremtidige scenarier, udfordringer og dilemmaer, som Grønland står overfor, skriver Sermitsiaq.

Blandt talerne var professor Minik Rosing, chef for den grønlandske repræsentation i Bruxelles, Mininnguaq Kleist og tidligere direktør for hjemmestyret, Jakob Janussen.

Skal alliere sig

- Grønland står over for en stor opgave som selvstændig stat. I øjeblikket ses der store bestræbelser på at opnå næste skridt, som jeg vil kalde fuld bestemmelsesret. Men Grønland befinder sig tæt på Nordpolen og er en integreret del af det nordamerikanske kontinent. Vi har en meget lille befolkning og kan umuligt - som selvstændig stat - varetage vores egen sikkerhedspolitik. Det har vi ikke ressourcer til. Vi vil derfor blive nødt til at alliere os med en anden stat eller en gruppe af andre stater, sagde Jakob Janussen blandt andet. Han er tidligere direktør for Grønlands Hjemmestyre, formand for den grønlandske selvstyrekommission og æresdoktor ved Ilisimatusarfik.

Vi bør se på free association

Repræsentationschef ved Grønlands Repræsentation i Bruxelles, Mininnguaq Kleist, var ikke enig i den analyse. Han så gerne, at man pressede på for en mere progressiv tolkning af Grundlovens rammer for eksempel ved at se nærmere på en free association-ordning.

