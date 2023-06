U21-landstræner: Vi har meget at lære endnu

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 22. juni 2023 - 17:45

Det blev til endnu et stort nederlag til Grønland, da herrernes juniorlandshold mødte Sverige i verdensmesterskaberne i håndbold.

De grønlandske juniorherrer måtte forlade banen med slutresultatet 12-50 på måltavlen i svenskernes farvør. Flere fejl og tab af bolde, og et forsvar der aldrig blev helt aktiveret resulterede i en målfest for svenskerne.

- Selvfølgelig har dagens resultat tynget holdets humør. Det kan vi ikke undgå. Nu kan vi se, at vi har meget at arbejde videre med og forbedre, hvis vi på nogen måde skal kunne udfordre vores modstandere, siger landstræner hos herrernes juniorlandshold, Angutimmarik Kreutzmann til Sermitsiaq.AG.

Fysisk og mentalt forberedelse

Landstræneren erkender, at trænerteamet også skal oppe sig for at give spillerne mere modstand i den daglige træning, så holdet kan blive bedre til at klare modstand i internationale kampe.

- Som trænere og som håndboldsspillere kan vi se, at det gælder om at forberede sig massivt op til kampe. Både mentalt og fysisk forberedelse. Den erfaring vi nu får viser, at vi skal træne langt mere end nu, også i forhold til strategier og teknikker, siger Angutimmarik Kreutzmann.

LÆS OGSÅ: U21 VM i håndbold: Grønland lider massivt nederlag i første kamp

Samtidig påpeger han, at landsholdet skal arbejde med at komme hurtigt tilbage og få overtaget i kampen efter tabte bolde.

Håber på bedre kamp

Grønland står overfor Bahrain i morgen fredag, som bliver deres sidste kamp i den første puljerunde.

Bahrain ramlede sammen med Slovenien torsdag, hvor slutresultatet blev 29-29. Grønland tabte sin kamp mod Slovenien med 23-48 tirsdag.

LÆS OGSÅ: Grønlands ungdomsherrer åbner VM tirsdag

- Hvad tænker du om, at Bahrain og Slovenien står lige efter endt kamp, dagen før I møder Bahrain?

- Det er selvfølgelig bekymrende at se, hvor hurtigt Bahrain har fået tag på banen og udviklet sig til det bedre. Men vi er allerede i gang med at forberede os til kampen i morgen, og håber på et bedre slutresultat, så vi kan overraske i morgen, siger Angutimmarik Kreutzmann.

Grønland skal spille mod Bahrain i morgen 10.15 lokal tid, altså klokken 05.15 grønlandsk tid. Du har mulighed for at følge med på IHF’s youtubekanal.