U19-landsholdsspiller: Virkeligt fedt at spille mod forskellige lande

Søndag spillede Grønlands U19-landshold deres sidste kamp ved futsal-turneringen 'Futsal Week', der blev spillet i kroatiske Poreč sidste uge.

Her sluttede Grønland som nummer seks, efter holdet tabte kampen om femtepladsen mod Ungarn med 3-2.

Landsholdsspiller William Gantzhorn er glad for, at holdet har fået chancen for at deltage ved turneringen.

Lærerig tur

- Det var U19-landsholdets første kampe og turnering, og det har været lærerigt at være med, og vi fik at se, hvad vi skal gøre bedre og vi så, hvor langt fremme de andre lande er i forhold til os, siger han til Sermitsiaq.AG.

William Gantzhorn fremhæver Spanien, der endte med at vinde turneringen, og Japan som et af de bedste ungdomslandshold i verden.

- De har rigtigt højt niveau. Vi tabte med 1-5 til Japan under turneringen, hvilket var en flot præstation af os som hold. Der skal være hårdt arbejde fra vores side, hvis vi skal nå deres niveau, hvor der skal være fokus på vores træning. Det kræver lidt endnu, før vi er der, fortæller han.

Godkendt turnering

Han er stolt over holdets præstation under turneringen, hvor det blev til én sejr ud af fem kampe.

- Det er en godkendt turnering, selv om vi ikke fik det resultat, vi ville have. Vi ville selvfølgelig gerne vinde turneringen, men det er svært, da vi mødte nogle af verdnes bedste landshold. Vi tog det fra kamp til kamp, og endte med at spille om femtepladsen. Vores eneste sejr var mod Slovenien, hvor vi vandt kampen efter straffesparkskonkurrence, siger han.

William Gantzhorn er også tilfreds med sin egen præstation.

- Jeg synes, at jeg spillede en god turnering, men på den anden side føler jeg, at jeg kunne have præsteret endnu bedre. Men det var også en rigtig lærerig tur for mig at se, hvordan de andre på min alder spiller. Jeg havde glædet mig til at se de andre spilleres niveau. Jeg scorede tre mål under turneringen, og det er altid dejligt at score for sit eget land. Det gør også én stolt, fremhæver han.

Spiller med hjertet

De andre lande har været overraskede over de grønlandske spilleres tekniske niveau i turneringen, og at alle på holdet spiller med hjertet.

- Vi giver ikke op selvom vi er bagud i kampen. Vi kæmper til det sidste, hvilket vi er blevet rost for. Vi ville ønske, at vi havde spillet i en lidt større hal, hvor der er mere plads. Hallen var rigtig varm, hvor man bliver hurtigere træt, og vi manglede lidt luft, fordi der var så varmt. Men alt i alt har det været en fantastisk tur, lyder det fra William Gantzhorn.

