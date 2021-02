U-VM: Sondre og Ukaleq i top 25

redaktionen Søndag, 28. februar 2021 - 15:46

Sondre Slettemark fik VM-debut ved junior-VM i skiskydning, mens Ukaleq Slettemark fik en 8. plads hos juniorerne i sin konkurrence.

De to løb deres første konkurrencer ved junior-og ungdomsverdensmesterskaberne, som i disse dage afvikles i østrigske Obertilliach.

16-årige Sondre Slettemark deltager for at få erfaring, og han blev nummer 25. plads af de 112 deltagere.

- Jeg er super godt tilfreds med gennemføringen af løbet og at det skulle ende med en 25. plads er jo helt vildt! Uden at jeg egentlig havde fokus på resultat, havde jeg alligevel tænkt på forhånd at en plads blandt de 60 ville være godt, siger han i en pressemeddelelse fra Grønlands Biathlon Forbund.

Var nervøs før start

Løbet var på 12,5 kilometer, som blev vundet af russeren Denis Irodov. Sondre Slettemark var kun 1 minut og 10 sekunder langsommere end vinderen på løjpen, men blev straffet med 1,5 minut mere for sine to forbiere mere end russeren.

- Jeg var ret nervøs og spændt under indskydning og opvarmningen, men klarede at holde fokus på mine arbejdsopgaver undervejs. Det var at gå godt på ski, finde de dele af løjpen hvor sneen var hurtigst, gå rationelt og egentlig tænke på det som en hvilken som helst konkurrence, siger lillebror Slettemark efter sit løb.

Ottendeplads til Ukaleq

Ukaleq Slettemark fik en flot 8. plads i sin første konkurrence i Østrig, også i et 12,5 kilometerløb.

Hun havde to forbiere i sin skydning, som betød, at hun måtte løbe to strafrunder. Ukaleq Slettemark kom i mål to minutter og 11 sekunder efter den nye verdensmester, franske Camille Bened.

Sondre løber sit andet løb i morgen mandag, mens Ukaleq løber sit andet løb tirsdag.