Tyskland: Størst tilbagegang siden Anden Verdenskrig

Ritzaus Bureau Onsdag, 29. april 2020 - 17:06

Den tyske regering forventer, at landets økonomi vil skrumpe med 6,3 procent i 2020 som følge af coronaudbruddet.

Dermed kan Tyskland forvente den største økonomiske tilbagegang siden Anden Verdenskrig.

Det siger den tyske finansminister, Peter Altmaier, på et pressemøde onsdag.

- Vi står over for alvorlige udfordringer, både økonomisk og politisk, siger han.

Det var ellers ventet, at tysk økonomi ville vokse 1,1 procent i år, lød vurderingen i januar.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Lysere udsigter for 2021

Ifølge finansministeren ventes nedgangen at blive størst i andet kvartal af 2020, hvorefter økonomien lige så stille vil begynde at komme sig.

Allerede når man kigger på 2021 er den tyske regering mere optimistisk.

Her forventes det nemlig, at økonomien har slikket sine sår. Og at bruttonationalproduktet, bnp, vil vokse med 5,2 procent.

Tyskland er Europas største økonomi og har siden midten af 1970'erne været Danmarks største eksportmarked.

Tyskerne købte danske varer sidste år for 157 milliarder kroner.