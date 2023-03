Tyskland udelukker boykot af OL trods russisk deltagelse

Ritzaus Bureau Tirsdag, 28. marts 2023 - 07:23

Det er stadig et åbent spørgsmål, om atleter fra Rusland og Belarus får lov at deltage i næste års OL i Paris.

Men skulle de få grønt lys fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC), afholder det ikke Tyskland fra at møde op.

Det understreger præsidenten for Tysklands Olympiske Komité (Dosb), Thomas Weikert, i et interview med Funke Mediengruppe.

- Et tysk hold kommer til at konkurrere. Vi udelukker boykot på grund af generelle bekymringer, siger han ifølge dpa.

Udtalelsen kommer, umiddelbart før IOC's bestyrelse tirsdag tager hul på et tre dage langt møde for at diskutere anbefalingerne om russiske og belarusiske udøvere.

IOC åbnede i januar for, at atleter fra de to nationer kan komme med til sommerlegene. Det skete, knap 11 måneder efter at komitéen havde anbefalet en komplet udelukkelse af både de to nationer og deres atleter i kølvandet på invasionen af Ukraine.

Det har fået mere end 30 landes regeringer, heriblandt Danmarks, til at opfordre IOC til at holde døren helt lukket for Rusland og Belarus.

Omvendt har IOC-præsident Thomas Bach gentagne gange påpeget, at landenes politikere bør blande sig uden om og lade sporten stå på egne ben.

Også Tyskland udtrykker stor bekymring for, at russiske sportsfolk ved OL kan blive misbrugt til propaganda i landet.

Og skal de med, bør der stilles strikse krav, mener Thomas Weikert.

- Hvis IOC træffer en anden beslutning, hvilket virker sandsynligt, mener vi, at visse vilkår skal gælde for atleterne, før de kan stilles op.

- Medlemmer af det russiske militær bør ikke få tilladelse til at deltage. Derudover skal de være fuldstændigt neutrale. Det betyder blandt andet ingen nationale symboler, farver og nationalmelodier. Og spørgsmålet om doping skal afklares, lyder det fra tyskeren.

Fra den danske regering har det også lydt, at Danmark ikke vil true med boykot. Det har Ukraine og Letland til gengæld gjort.