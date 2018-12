Tysk klimaforsker: Der er en vanvittig mangel på handling

Ritzau Fredag, 14. december 2018 - 07:46

Den tyske klimaforsker Hans Joachim Schellnhuber kommer på klimakonferencen COP24 med en markant kritik af verdens lande for deres manglende indsats for at begrænse CO2-udledningerne.

- Manglen på handling er vanvittig, siger Schellnhuber, stifter af Potsdam-instituttets forskningsafdeling for klima.

- Der er stort set ingen stater, der gør nok. Vi er ved at begrave vores planet, fortsætter han.

Næsten 200 lande har siden begyndelsen af måneden været samlet i polske Katowice for at komme videre med klimaet. Men møderne, der foregår i FN-regi, har mistet deres værdi, mener Schellnhuber.

- Løbet er muligvis kørt for formatet med klimakonferencer. Der er en rasende stilstand her i Katowice, siger forskeren.

Han har været med siden den første klimakonference i 1995, men overvejer at trække stikket.

- Dette er sandsynligvis min sidste klimakonference, fordi jeg endnu engang har en massiv deja-vu-oplevelse. Alle har ekstremt travlt, alle er meget stressede, og for klimaet bliver der måske gjort en millimeters fremskridt, siger han.

På COP24 skal landene blandt andet blive enige om, hvordan landene måler og opgør deres udledninger af klimaskadelige gasser, og hvordan de løbende skal indberette nye klimamål.

Reglerne skal gøre det muligt at leve op til målet i Parisaftalen om at holde den globale opvarmning under 2 grader og hellere tættere på 1,5 grader i slutningen af dette århundrede.

Vi har allerede opbrugt den første grad, og kloden har i øjeblikket kurs mod en opvarmning på omkring 3 grader.

Hvis opvarmningen skal holdes på 1,5 grader, skal CO2-udledningen i 2030 været faldet 45 procent i forhold til 2010.