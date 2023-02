Tyrkiets regering vil bygge 200.000 boliger efter jordskælv

Ritzaus Bureau Mandag, 20. februar 2023 - 16:15

Tyrkiet vil bygge næsten 200.000 nye boliger i landets sydøstlige region efter jordskælvskatastrofen.

Det har præsident Recep Tayyip Erdogan meddelt mandag.

Et skælv på 7,8 samt efterskælv rystede den 6. februar store dele af Tyrkiet og Syrien. Over 47.000 mennesker blev dræbt i Tyrkiet og Syrien. Millioner blev gjort hjemløse.

Erdogan siger, at omkring 118.000 bygninger enten brød fuldstændigt sammen, må rives ned eller blev svært beskadiget.

Hans regering har lovet, at arbejdet med at opføre de næsten 200.000 hjem vil blive indledt i marts. Det vil ske med fokus på de hårdest ramte provinser Hatay, Kahramanmaraş og Malatya.

- Ingen af de nye bygninger vil blive højere end tre eller fire etager, lover den tyrkiske regeringschef, efter at dårligt byggede højhuse forværrede katastrofen for mange familier.

Mange har fordelt rundt om bygninger, som gik for at være jordskælvssikre, men som styrtede sammen som korthuse, fordi korrupte ejere og bygningsfirmaer omgik loven.

I store områder er der derfor en udtalt harme mod styret.

- Min bror boede her i ti år. Det hed sig, det var sikkert mod skælv, men I kan se resultatet, sagde den 47-årige smykkehandler Hamza Alpaslan, da hun stod ved murbrokkerne, hvor hendes bror blev dræbt.

- Det blev kaldt det smukkeste og bedste byggeri i verden, men der var hverken cement eller rigtigt jern i det. Det var et helvede, siger hun.

Mens det morderne byggeri blev jævnet med jorden, stod flere store og gamle bygninger rundt om stadig.

Mange ofre har taget skridt til retssager, og myndighederne har udstedt en del anholdelsesordrer. Erdogans regering har desuden lovet, at de ansvarlige for byggesjusk og korruption vil blive retsforfulgt.

Men det står klart, at Erdogans regerede parti har haft fokus på at holde et byggeboom i gang, hvilket har haft stor betydning for Tyrkiets økonomiske vækst gennem to årtier.

Der ventes at blive holdt valg i Tyrkiet i maj. Oppositionspartierne har stor fokus på de mange sager, hvor byggeregulativer ikke er blevet håndhævet, og hvor myndighedspersoner mod korruption har set gennem fingre med byggesjusk.

Siden 2012 er Tyrkiet faldet 47 pladser ned på Transparency Internationals indeks over korruption - fra at være nummer 54 til nummer 101 ud af 180 lande.

Ansatte i byggesektoren har sagt, at over 50 procent af de i alt 20 millioner bygninger i Tyrkiet er opført mere eller mindre ulovligt, hvor godkendelser af byggerier er sket uden ordentlig kontrol.

Erdogan hævder, at oppositionspartierne lyver for at svække regeringen og obstruere nye investeringer.

I 2018 gennemførte regeringen en såkaldt amnesti i en række zoner for at få udbedret farligt og ulovligt byggeri.

Flere end 10 millioner personer meldte sig for at nyde godt af amnestien. Over 1.8 millioner ansøgninger blev accepteret.