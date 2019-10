TV: Grønland forurener egen baghave

Redaktionen Onsdag, 02. oktober 2019 - 15:36

Plastikforurening i naturen er ikke kun et udenlandsk fænomen.

Vi finder den også herhjemme, hvor bagsiden af byer og bygder som regel er den udskældte dump, der sjældent gør et lækkert syn- og lugteindtryk.

Det skriver avisen AG.

Vi ved det sådan set godt, og med en forening som ”Plastic not so fantastic”, der er nomineret til Nordisk Råds Miljøpris 2019, har vi fået endnu sværere ved at lukke øjnene.

Nu fremhæver udenlandsk tv også problemet.

Britiske Channel4 News har sendt deres stjernekorrespondent Alex Thomson til Siorapaluk og Qaanaaq. I et indslag fra 13. september i år fortæller han om udfordringerne med skrald, affald og latrinære renovationsposer, der flyder på stranden og hober sig op, alt imens de langsomt går i stykker, hvorefter indholdet siver ud og siksakker sig ud i havet.

- Selv om det er sandt globalt set, at plastik er et problem for vores verdenshave, så er det også tilfældet i Grønland, at befolkningen så at sige forurener deres egen baghave, rapporterer Alex Thomson i indslaget.

Læs hele artiklen om Channel4, der sæt spot på det ulækre – få adgang herunder: