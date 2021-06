Tvetydig Trump: Jeg glæder mig utroligt meget til 2024

Merete Lindstrøm Søndag, 06. juni 2021 - 14:40

Den tidligere præsident i USA Donald Trump fortsætter med at antyde, at han måske stiller op til præsidentposten igen.

Under en tale på årsmødet for Republikanernes partiafdeling i North Carolina siger han, at han ser frem til året 2024.

Det er det år, hvor det næste præsidentvalg i USA finder sted.

- Vi kommer til at lægge et fundament, så Republikanerne igen vinder North Carolina i et år, som jeg glæder mig utroligt meget til - 2024, siger Trump, hvorefter partimedlemmerne bryder ud i jubel.

Trump vandt præsidentvalget i 2016 og hævder også selv, at han vandt valget i november sidste år.

Langer ud efter Kina

Det er dog blevet affejet af de amerikanske valgmyndigheder, og Joe Biden har erstattet ham som præsident.

- Jeg står i dag foran jer med en tro på, at North Carolinas befolkning med overbevisning vil forkaste Joe Biden og de radikale demokrater, siger Trump til partimødet.

Udover at Trump langer heftigt ud efter Biden for at være alt for venstreorienteret, udtaler han ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kina bør give ti billioner dollar i erstatning til USA og resten af verden på grund af landets håndtering af coronavirus.

Samtidig bør lande annullere deres gæld til Kina, mener Trump, som ellers selv er blevet kritiseret for USA's håndtering af pandemien.

Første offentlige optræden siden ballade

Den tidligere præsidents tale i North Carolina er den første uden for hjemstaten Florida, siden at han talte ved Kongressen 6. januar, inden at hans tilhængere indledte et stormløb mod bygningen. Her mistede i alt fem personer livet.

I februar gik han fri ved en rigsretssag mod ham i Senatet, hvor han stod anklaget for at opildne til oprør. Rigsretssagen kalder Trump ved partimødet igen for et "svindelnummer".

Trump talte i slutningen af februar ved Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando i Florida. Her sagde han, at han "måske vender tilbage" for at slå Demokraterne.

Ifølge nyhedsbureauet AP markerer talen lørdag lokal tid i North Carolina en mere aktiv fase i Trumps tid efter valgnederlaget. Flere begivenheder ventes således i de næste måneder.