Tvangsfjernelser: Frygten for Danmark

Redaktionen Fredag, 17. februar 2023 - 08:24

Mudi flyttede i december 2022 til en større dansk by for at læse til sygeplejerske. Med sig havde hun sin mand og deres datter Laura på 6 år. Laura er diagnosticeret med ADHD i Grønland, og det fortalte Mudi, da hun henvendte sig til den lokale folkeskole for at høre, hvilke muligheder, der var for datteren.



– Skolen mente dog, at hun godt kunne klare at starte i en normal klasse med mere end 20 elever, selvom jeg flere gange gjorde opmærksom på, at hun måske burde gå i en specialklasse, da hun er lydfølsom og hurtigt bliver træt af for meget stimuli, fortæller Mudi.

Blå mærker

Efter samtaler frem og tilbage med skolen endte det med, at Laura får en dansk støtteperson tilknyttet.



– En dag kom Laura hjem fra skole og fortalte, at hendes støtteperson havde taget hårdt fat i hende. Hun har blå mærker på arme og den ene balle. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg kontaktede foreningen MAPI for at få rådgivning.



Mudi og Laura er pseudonymer. Avisen Sermitsiaq kender familiens identitet.

Læs hele historien om hvordan studenterforeningen for grønlandske studerende i Danmark oplever flere og flere bliver nervøse for deres børn når de studere i Danmark. Læs også artiklen om en psykolog, der forklare at der ingen grund er til at frygte systemet.

