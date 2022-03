De tvangsfjernede tvillinger

Redaktion Lørdag, 05. marts 2022 - 15:57

Qupalu Platou flytter i 2015 til Danmark for at påbegynde en uddannelse som mediegrafiker. Med sig har hun sine nyfødte tvillingedrenge. Planen er, at faren til drengene skal følge efter, når han har færdiggjort sin tømreruddannelse i Grønland. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Men livet i Danmark ændrer sig radikalt, da først Holstebro og senere Ringkøbing-Skjern Kommune begynder at interessere sig for Qupalu og hendes sønner. I løbet af to år vokser sagsakterne stille og roligt, og i 2017 bliver Qupalus drenge tvangsfjernet.

I dag er drengene 7 år gamle og bor hos plejeforældre. Qupalu ser dem to timer om ugen, men sammen med Foreningen Mentor Immanuel og en advokat kæmper hun fortsat for at få mere tid med sine drenge, og for retfærdighed for grønlændere i Danmark.



– Jeg er færdig med at holde min sag skjult for offentligheden. Jeg vil gerne stå frem og fortælle om, hvad jeg har oplevet, så min sag forhåbentlig kan hjælpe andre grønlændere i Danmark. Havde jeg vidst, hvad jeg gør i dag, så havde jeg aldrig kontaktet kommunen for hjælp. Og jeg var aldrig mødt op på kommunen uden en advokat, en partsrepræsentant eller en bisidder, siger blandt andet Qupalu Platou, der undervejs også blev tilbudt førtidspension til avisen Sermitsiaq.

Læs hele artiklen i ugens Sermitsiaq, som du kan købe og hente herunder: